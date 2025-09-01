رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة في مكتبه، الاثنين، رئيس الوزراء جعفر حسَّان، بحضور وزير العدل بسَّام التلهوني.

