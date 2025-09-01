جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”

فعلى مستوى البكالوريوس، تم إطلاق تخصص هندسة الطيران، الذي يهدف إلى إعداد مهندسين يمتلكون المهارات اللازمة لتصميم وصيانة أنظمة الطيران الحديثة، والعمل بكفاءة في قطاعات الطيران المدني والعسكري.
أما على مستوى الدبلوم المتوسط (الشامل)، فقد تم استحداث تخصص إنترنت الأشياء (IoT)، الذي يجمع بين البرمجة والاتصالات والإلكترونيات، ويركز على تطوير أنظمة ذكية متصلة تُستخدم في المدن الذكية والمصانع، إضافة إلى المجالات الطبية والزراعية. ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة نحو تعزيز التعليم التطبيقي والمهني، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات عملية في تشغيل وربط الأجهزة الذكية، ومعالجة البيانات، وتصميم التطبيقات التفاعلية.
