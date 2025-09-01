الإثنين 2025-09-01 04:36 م
 

جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 01-09-2025 03:57 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث تخصصين هندسيين جديدين في كلية الهندسة التكنولوجية، على مستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير التعليم الهندسي والتقني، وتعزيز دور الجامعة في تزويد السوقين المحلي والإقليمي بكفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.اضافة اعلان


فعلى مستوى البكالوريوس، تم إطلاق تخصص هندسة الطيران، الذي يهدف إلى إعداد مهندسين يمتلكون المهارات اللازمة لتصميم وصيانة أنظمة الطيران الحديثة، والعمل بكفاءة في قطاعات الطيران المدني والعسكري.

أما على مستوى الدبلوم المتوسط (الشامل)، فقد تم استحداث تخصص إنترنت الأشياء (IoT)، الذي يجمع بين البرمجة والاتصالات والإلكترونيات، ويركز على تطوير أنظمة ذكية متصلة تُستخدم في المدن الذكية والمصانع، إضافة إلى المجالات الطبية والزراعية. ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة نحو تعزيز التعليم التطبيقي والمهني، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات عملية في تشغيل وربط الأجهزة الذكية، ومعالجة البيانات، وتصميم التطبيقات التفاعلية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة

أخبار محلية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”

1

طب وصحة 5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك

الهيئة الخيرية الهاشمية: آلية توزيع المساعدات في غزة "ليست المثالية التي نطمح إليها"

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

31

طب وصحة الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية (38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

خعخ

طب وصحة حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية



 
 





الأكثر مشاهدة