الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

وأضاف ، أن مجموع الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة بلغ 8561 شاحنة، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو الجهة المعنية بإدخال المساعدات إلى عدة مناطق في القطاع من خلال استلام المواد وتوزيعها على أكبر قدر ممكن بشكل مباشر للمستفيدين منها.
وأوضح الشبلي أن آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة "ليست الآلية المثالية التي نطمح إليها"، مبينًا أن الهيئة تطمح إلى توفير قاعدة بيانات واضحة لتسليم المساعدات لجميع الأفراد وضمان وصولها وعدم الازدواجية في توزيعها.
"من أسس العمل الإنساني (الشمول والوصول)، بمعنى أن تشمل جميع المحتاجين وتصل للجميع"، وفق الشبلي.
وأكد أن الإنزالات الجوية أوصلت المساعدات بشكل كبير إلى القطاع، موضحا أن "الإنزالات الجوية توقفت في هذه الأيام لغايات ترتيبات أخرى يجري العمل عليها".
وبين أن الاعتداءات والعراقيل التي تتعرض لها قوافل المساعدات من الاحتلال، تتضمن "محاولات تأخير وصولها من حيث عقبات توضع في الشوارع أو الاعتداء على الشاحنات بقذفها بالحجارة، أو تكسير الزجاج أو محاولة تعطيلها من خلال ثقب الإطارات".
-
أخبار متعلقة
-
وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة
-
جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”
-
رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي
-
(38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الامن العام : وفاة وإصابة بتدهور مركبة في بيرين
-
توضيح من التربية حول موعد عقد إمتحانات الدورة التكميلية
-
الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور
-
الضمان يُقر التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان للنصف الأول من عام 2025