الإثنين 2025-09-01 04:35 م
 

الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

الهيئة الخيرية الهاشمية: آلية توزيع المساعدات في غزة "ليست المثالية التي نطمح إليها"
الهيئة الخيرية الهاشمية: آلية توزيع المساعدات في غزة "ليست المثالية التي نطمح إليها"
 
الإثنين، 01-09-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن التعقيدات والعراقيل التي يصنعها الاحتلال حالت دون عبور 50 شاحنة بالكامل إلى قطاع غزة، موضحًا أن عبور الشاحنات اقتصر على إدخال 26 شاحنة فقط.

وأضاف ، أن مجموع الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة بلغ 8561 شاحنة، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو الجهة المعنية بإدخال المساعدات إلى عدة مناطق في القطاع من خلال استلام المواد وتوزيعها على أكبر قدر ممكن بشكل مباشر للمستفيدين منها.


وأوضح الشبلي أن آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة "ليست الآلية المثالية التي نطمح إليها"، مبينًا أن الهيئة تطمح إلى توفير قاعدة بيانات واضحة لتسليم المساعدات لجميع الأفراد وضمان وصولها وعدم الازدواجية في توزيعها.


"من أسس العمل الإنساني (الشمول والوصول)، بمعنى أن تشمل جميع المحتاجين وتصل للجميع"، وفق الشبلي.


وأكد أن الإنزالات الجوية أوصلت المساعدات بشكل كبير إلى القطاع، موضحا أن "الإنزالات الجوية توقفت في هذه الأيام لغايات ترتيبات أخرى يجري العمل عليها".


وبين أن الاعتداءات والعراقيل التي تتعرض لها قوافل المساعدات من الاحتلال، تتضمن "محاولات تأخير وصولها من حيث عقبات توضع في الشوارع أو الاعتداء على الشاحنات بقذفها بالحجارة، أو تكسير الزجاج أو محاولة تعطيلها من خلال ثقب الإطارات".

 
 
