الإثنين 2025-09-01 04:37 م
 

هيفاء حسين تقاضي فضل شاكر.. ما التهمة؟

ءؤءؤءؤ
هيفاء حسين
 
الإثنين، 01-09-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-   في موقف طريف ومميز، مازحت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جمهورها بإعلان نيتها رفع دعوى قضائية ضد الفنان اللبناني فضل شاكر وفريق عمل أغنيته الجديدة "صحاك الشوق"، بتهمة "سرقة القلوب"!

اضافة اعلان


هيفاء نشرت عبر إنستغرام:
"أنا بصدد رفع قضية على فضل شاكر، والشاعرة جمانة جمال، والموزع حسام صعبي، وشركة بنش مارك، بتهمة سرقة القلوب."


الجمهور تفاعل بشكل كبير مع هذه المزحة التي تعكس روح هيفاء الفكاهية، خصوصًا وأن أغاني فضل شاكر الأخيرة حازت على إعجاب واسع، ليس فقط من الجمهور بل ومن نجوم كبار مثل صابر الرباعي ونبيل شعيل، بالإضافة إلى دعم محمد فضل شاكر لوالده.


ويذكر أن أغنية "صحاك الشوق" حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال 5 أيام، وسط تفاعل ضخم على يوتيوب ومنصات الاستماع.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة

أخبار محلية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”

1

طب وصحة 5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك

الهيئة الخيرية الهاشمية: آلية توزيع المساعدات في غزة "ليست المثالية التي نطمح إليها"

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

31

طب وصحة الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية (38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

خعخ

طب وصحة حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية



 
 





الأكثر مشاهدة