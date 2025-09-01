هيفاء حسين تقاضي فضل شاكر.. ما التهمة؟

هيفاء نشرت عبر إنستغرام:
"أنا بصدد رفع قضية على فضل شاكر، والشاعرة جمانة جمال، والموزع حسام صعبي، وشركة بنش مارك، بتهمة سرقة القلوب."
الجمهور تفاعل بشكل كبير مع هذه المزحة التي تعكس روح هيفاء الفكاهية، خصوصًا وأن أغاني فضل شاكر الأخيرة حازت على إعجاب واسع، ليس فقط من الجمهور بل ومن نجوم كبار مثل صابر الرباعي ونبيل شعيل، بالإضافة إلى دعم محمد فضل شاكر لوالده.
ويذكر أن أغنية "صحاك الشوق" حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال 5 أيام، وسط تفاعل ضخم على يوتيوب ومنصات الاستماع.
