كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة جنوب غزة

وجاء الإعلان بعد عودة المجموعة المنفذة من خطوط القتال، في وقت تشهد فيه محاور جنوب غزة اشتباكات متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس المصري: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
-
حماس: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل
-
أسطول الحرية يعلن إعتراض البحرية الإسرائيلية جميع سفنه
-
إسرائيل تهاجم أسطول الحرية
-
بحضور قطر والولايات المتحدة وتركيا.. استئناف مباحثات خطة ترامب بشأن غزة
-
حصيلة غير مسبوقة .. 254 صحفياً شهداء الحقيقة في غزة