الأربعاء 2025-10-08 07:34 م
 

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة جنوب غزة

الأربعاء، 08-10-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة البرادعي بمحيط شارع 10 جنوب مدينة غزة بتاريخ 5 تشرين الأول 2025، مؤكدة وقوع إصابة مباشرة في الآلية المستهدفة.اضافة اعلان


وجاء الإعلان بعد عودة المجموعة المنفذة من خطوط القتال، في وقت تشهد فيه محاور جنوب غزة اشتباكات متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
 
 
