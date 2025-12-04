إعلام عبري: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات برفح

وأوضحت القناة 14 العبرية أن "مقاتلي حماس أطلقوا صاروخًا مضادًا للدروع على الجيش الإسرائيلي، كما ألصق أحد المقاتلين التابعين لحماس لغمًا بمدرعة من نوع نمر وعاد إلى النفق".
وأشارت القناة العبرية إلى اندلاع اشتباكات وجهاً لوجه مع الجنود الإسرائيليين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه "خروج مقاتلين اثنين من نفق شرق رفح عصر اليوم، وتم القضاء عليهما من قبل قوات الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار، فيما قام مسلح ثالث، قادم من منطقة مجاورة، بلصق عبوة ناسفة بمركبة عسكرية من طراز نمر".
وأضافت أن "بعد الحادث، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا مدفعيًا شرق رفح، وشنت مروحيات حربية غارات على المناطق التي يُعتقد أن المسلح الثالث فرّ إليها".
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن "الحدث في رفح أسفر عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة، مؤكدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس على علم بتفاصيل حادثة رفح". كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يجري نتنياهو وكاتس تقييماً أمنياً قريباً.
روسيا اليوم
