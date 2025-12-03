استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف أسفر عن سقوط الشهداء والإصابات بين المدنيين، في حين ما تزال الجهات المعنية تتابع حجم الأضرار والخسائر.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات برفح
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "الفارس الشهم 3" تحتفل ب 54 عريساً وعروساً من غزة
-
شهيدان بنيران الاحتلال بحي الزيتون في غزة
-
إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر
-
مكتب نتنياهو: الرفات الذي سلمته حماس الثلاثاء ليس لمحتجز
-
الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا بعد يومين من الحصار والعدوان
-
غارات جوية إسرائيلية على خان يونس
-
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية