استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس

الأربعاء، 03-12-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-  استشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيمة نازحين بالقرب من المستشفى الكويتي غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف أسفر عن سقوط الشهداء والإصابات بين المدنيين، في حين ما تزال الجهات المعنية تتابع حجم الأضرار والخسائر.
 
 


