مكتب نتنياهو: الرفات الذي سلمته حماس الثلاثاء ليس لمحتجز

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الطب الشرعي خلص إلى أن الرفات الذي سلمته حماس أمس لا يعود إلى أي من المحتجزين المتبقيين في غزة. اضافة اعلان



