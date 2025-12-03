الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

مكتب نتنياهو: الرفات الذي سلمته حماس الثلاثاء ليس لمحتجز

سيارة تابعة للصليب الأحمر في مدينة غزة
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الطب الشرعي خلص إلى أن الرفات الذي سلمته حماس أمس لا يعود إلى أي من المحتجزين المتبقيين في غزة. اضافة اعلان
 
 


