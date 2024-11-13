إعلام عبري: معلومات الجيش عن 7 أكتوبر تتناقض مع رواية ديوان نتنياهو

وذكرت الصحيفة أن تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتنياهو تلقى قبل هجوم 7 أكتوبر بساعات معلومات استخبارية مقلقة من قطاع غزة.
وأضافت أن معلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضابط الأمن في مكتب نتنياهو بدأ يتلقى معلومات مثيرة للقلق منذ الثانية فجرا يوم 7 أكتوبر.
ومضت تقول إن ضابط الأمن الذي تلقى المعلومات هو الذي يشتبه في أن لدى مسؤولين بديوان نتنياهو توثيقا محرجا له.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
طبيب بريطاني تطوع في قطاع غزة: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى
-
مستعمرون يحرقون ثلاث مركبات في الشيخ جراح
-
الاحتلال يصيب فلسطينياً ويداهم عدة منازل في برقة شمال غرب نابلس
-
مستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين بالقدس
-
الاحتلال يقتحم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم
-
شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال خيام نازحين غرب دير البلح
-
غارات إسرائيلية على مدينة غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم سلفيت بالضفة الغربية