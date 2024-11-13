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إعلام عبري: معلومات الجيش عن 7 أكتوبر تتناقض مع رواية ديوان نتنياهو

خلال عملية اقتحام مقاتلي حماس السياج الفاصل ومستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر
خلال عملية اقتحام مقاتلي حماس السياج الفاصل ومستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر
الأربعاء، 13-11-2024 12:17 م
الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رواية ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المعلومات الخاصة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتناقض مع ما خلص إليه تحقيق الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتنياهو تلقى قبل هجوم 7 أكتوبر بساعات معلومات استخبارية مقلقة من قطاع غزة.

وأضافت أن معلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضابط الأمن في مكتب نتنياهو بدأ يتلقى معلومات مثيرة للقلق منذ الثانية فجرا يوم 7 أكتوبر.

ومضت تقول إن ضابط الأمن الذي تلقى المعلومات هو الذي يشتبه في أن لدى مسؤولين بديوان نتنياهو توثيقا محرجا له.

الجزيرة
 
gnews

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