ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم

وتوزعت الحصيلة على المستشفيات على النحو التالي: مستشفى الشفاء 8 شهداء، ومستشفى المعمداني 6 شهداء، ومستشفى العودة 18 شهيدًا، ومستشفى الأقصى 6 شهداء، ومستشفى ناصر 12 شهيدًا.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 66,005 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 168,162 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
"الكنيست" تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
-
مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة
-
ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في غزة
-
الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات
-
فيديو .. "القسام" تشن هجوما هو الأضخم على موقع إسرائيلي منذ 7 أكتوبر
-
نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن "إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن"
-
القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة
-
"عملية دهس" شرقي قلقيلية .. إصابة مستوطن واستشهاد المنفذ