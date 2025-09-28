ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم

11:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد إلى 50 شهيدًا.





وتوزعت الحصيلة على المستشفيات على النحو التالي: مستشفى الشفاء 8 شهداء، ومستشفى المعمداني 6 شهداء، ومستشفى العودة 18 شهيدًا، ومستشفى الأقصى 6 شهداء، ومستشفى ناصر 12 شهيدًا.



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 66,005 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 168,162 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



