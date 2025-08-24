الأحد 2025-08-24 11:12 ص
 

شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم

غزة
غزة
 
الأحد، 24-08-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر طبي بمستشفى العودة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال مستشفى العودة إنه استقبل جثث 3 شهداء، و8 مصابين "إثر استهداف الاحتلال نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنم

منوعات مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية إعلان نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية الخاصة بأبناء المتقاعدين العسكريين

هنة

منوعات ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

ةىت

منوعات نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

يلاريلاي

منوعات إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

اعخ

أخبار الشركات Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي

جانب من الاعتداء

أخبار محلية المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

غزة

فلسطين شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم



 
 





الأكثر مشاهدة