شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم

وقال مستشفى العودة إنه استقبل جثث 3 شهداء، و8 مصابين "إثر استهداف الاحتلال نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة".
