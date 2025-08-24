شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم

10:27 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر طبي بمستشفى العودة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم في قطاع غزة.





وقال مستشفى العودة إنه استقبل جثث 3 شهداء، و8 مصابين "إثر استهداف الاحتلال نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة".