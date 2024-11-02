 
السبت 2024-11-02 12:50 م
 

استطلاع: المعارضة الإسرائيلية تعزز حظوظها في الفوز بالانتخابات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 10:59 ص
الوكيل الإخباري-  أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، نشر الجمعة، أن معسكر المعارضة عزز حظوظه في الفوز بالانتخابات البرلمانية إذا أجريت اليوم.اضافة اعلان


جاء ذلك إثر حدوث زيادة كبيرة في عدد المقاعد التي يُتوقع أن يحصل عليها في الكنيست (البرلمان) البالغ عدد مقاعده 120مقعدا ، مقابل تراجع مقاعد المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقارنة بالأسبوع الماضي.

فقد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، في نتائج استطلاع نشرته الجمعة الماضية (25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم)، أن معسكر المعارضة سيحصل على 60 مقعدا في الكنيست، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، و10 مقاعد للنواب العرب إذا أجريت انتخابات في ذلك اليوم.

قبل أن تنشر الصحيفة ذاتها، التي تتبنى توجها يمينيا، نتائج استطلاع جديد لها، اليوم، تظهر إمكانية حصول معسكر المعارضة على 67 مقعدا بالكنيست، مقابل 43 لمعسكر نتنياهو، و10 للأحزاب العربية إذا أجريت الانتخابات اليوم.

كما كشف الاستطلاع الجديد أنّ حزب نتنياهو (الليكود) سيحصل على 23 مقعدا مقارنة بـ25 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي.

وذكرت "معاريف" أن معهد "لازار" (خاص) هو من أجرى الاستطلاع بين يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وشمل عينة عشوائية ضمت 500 إسرائيلي، وبلغ هامش الخطأ فيه 4 بالمئة.

وتأتي نتائج الاستطلاع الجديد، وفق "معاريف"، في ظل تصاعد الخسائر العسكرية الإسرائيلية على جبهة لبنان، وإثارة مسألة تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) مع افتتاح دورة الشتوية للكنيست، قبل أيام.

الاناضول
 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الحادث

فيديو منوع احتراق مركبة كهربائية أثناء الشحن في انجلترا

جانب من الاجتماع

عربي ودولي روسيا تدعم إجراءات كوريا الشمالية لكبح جماح الولايات المتحدة

تعبيرية

عربي ودولي مصر.. تدخل حكومي بعد اعتداء على طبيب داخل مستشفى

آثار الغارة الإسرائلية على النبطية

عربي ودولي غارة إسرائيلية تلحق أضرارا كبيرة بمستشفى تبنين في النبطية بلبنان

أرشيفية

أسواق ومال أسعار الذهب تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

صورة أرشيفية

عربي ودولي أول لاجئ سياسي من الولايات المتحدة يحصل على جواز سفر روسي

أرشيفية

أخبار محلية الأردن يعزي صربيا بوقوع ضحايا إثر حادث انهيار سقف محطة قطارات

وعد بلفور

عربي ودولي 107 أعوام على إعلان بلفور المشؤوم



 


الأكثر مشاهدة