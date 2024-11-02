استطلاع: المعارضة الإسرائيلية تعزز حظوظها في الفوز بالانتخابات

جاء ذلك إثر حدوث زيادة كبيرة في عدد المقاعد التي يُتوقع أن يحصل عليها في الكنيست (البرلمان) البالغ عدد مقاعده 120مقعدا ، مقابل تراجع مقاعد المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقارنة بالأسبوع الماضي.
فقد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، في نتائج استطلاع نشرته الجمعة الماضية (25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم)، أن معسكر المعارضة سيحصل على 60 مقعدا في الكنيست، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، و10 مقاعد للنواب العرب إذا أجريت انتخابات في ذلك اليوم.
قبل أن تنشر الصحيفة ذاتها، التي تتبنى توجها يمينيا، نتائج استطلاع جديد لها، اليوم، تظهر إمكانية حصول معسكر المعارضة على 67 مقعدا بالكنيست، مقابل 43 لمعسكر نتنياهو، و10 للأحزاب العربية إذا أجريت الانتخابات اليوم.
كما كشف الاستطلاع الجديد أنّ حزب نتنياهو (الليكود) سيحصل على 23 مقعدا مقارنة بـ25 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي.
وذكرت "معاريف" أن معهد "لازار" (خاص) هو من أجرى الاستطلاع بين يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وشمل عينة عشوائية ضمت 500 إسرائيلي، وبلغ هامش الخطأ فيه 4 بالمئة.
وتأتي نتائج الاستطلاع الجديد، وفق "معاريف"، في ظل تصاعد الخسائر العسكرية الإسرائيلية على جبهة لبنان، وإثارة مسألة تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) مع افتتاح دورة الشتوية للكنيست، قبل أيام.
الاناضول
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