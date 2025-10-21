الأمم المتحدة: إدارة النفايات في غزة تحدٍ أساسي لإعادة الإعمار

الوكيل الإخباري- قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، جاكو سيليرز، إن إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة تمثل تحديا كبيرا لجهود إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن البرنامج يشرف على 47 موقعا مؤقتا لجمع النفايات لضمان سلامة المجتمعات المجاورة.

اضافة اعلان