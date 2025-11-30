فواكه شتوية تعزز المناعة والهضم وتغنيك عن السكريات

الوكيل الإخباري- مع ازدحام المتاجر بالحلويات والشوكولاتة وفطائر اللحم المفرومة، ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن هذه الأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالسكر والدهون، والتوجّه بدلًا من ذلك إلى فواكه الشتاء الموسمية ذات الفوائد الصحية الأكبر.

ويحذّر خبير التغذية روب هوبسون من أن تناول الحلويات بكثرة يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة وقد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، مؤكدًا أهمية استبدالها بفواكه مثل التوت الأسود والكمثرى والتفاح والتوت البري، سواء كانت طازجة أو مجمدة.



وأوضح هوبسون أن التوت الأسود غني بالألياف والأنثوسيانين المفيدة للقلب والدماغ، فيما توفر الكمثرى أليافًا تدعم الهضم وفيتامين C والبوتاسيوم. أما التفاح فيحتوي على بكتين يساعد في تحسين صحة الأمعاء وخفض الكوليسترول، في حين يشتهر التوت البري بقدرته على تقليل التهابات المسالك البولية ودعم المناعة.



ويشجع الخبراء على تناول هذه الفواكه مع الزبادي أو المكسرات للحصول على وجبات شتوية مشبعة وصحية.