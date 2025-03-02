الأمم المتحدة ومصر تدينان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

11:41 م

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الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، اليوم الأحد، إن قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة مثير للقلق، و"القانون الإنساني الدولي واضح: يجب السماح لنا بالوصول لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة". اضافة اعلان



وأضاف فليتشر، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأوتشا، أنه لا يمكن التراجع عن التقدم المحرز خلال الـ 42 يومًا الماضية، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار.

من جهته، قال الناطق الرسمي في الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان اليوم إن "الأمين العام يحث جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة" داعيا إلى عودة المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وإطلاق سراح جميع الرهائن.

من جهتها، دانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكدت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وجميع الشرائع الدينية.

وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء، وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.