الأورومتوسطي: تداعيات كارثية على استئناف إسرائيل هجماتها البرية في غزة

وقال المرصد في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إنّ فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء أمس الخميس بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرًا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
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