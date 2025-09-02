الثلاثاء 2025-09-02 12:37 م
 

الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير

غزة
 
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن سكان قطاع غزة يُجبرون على ترك منازلهم مرارًا وتكرارًا، في ظل قصف متواصل وأوامر تهجير تصدرها إسرائيل.اضافة اعلان


وأكدت الوكالة على ضرورة إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية ورفع الحصار المفروض على القطاع، للسماح بإيصال الدعم العاجل إلى مئات الآلاف من المحتاجين في غزة.
 
 
