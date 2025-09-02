الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير

وأكدت الوكالة على ضرورة إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية ورفع الحصار المفروض على القطاع، للسماح بإيصال الدعم العاجل إلى مئات الآلاف من المحتاجين في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى
-
في أعلى حصيلة منذ بدء الحرب.. 185 وفاة بسبب سوء التغذية في غزة خلال آب
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية واسعة في نابلس
-
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يدخل في غزة حربا لا يريدها
-
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في جباليا
-
20 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
-
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة