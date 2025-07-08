الأونروا: غزة تحتضر ويجب وقف إطلاق النار الآن

10:44 ص

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الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن "غزة تحتضر، ويجب وقف إطلاق النار الآن". اضافة اعلان





جاء ذلك في رسالة نشرتها الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي، الليلة الماضية، ذكر فيها لازاريني أن أكثر من 1500 عامل في المجال الطبي، وأكثر من 600 شخص ممن يتضوّرون جوعًا أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على مساعدات غذائية، استُشهدوا في غزة.



ودعت الوكالة إلى "وقف إطلاق النار الآن" في قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول 2023.



وأفادت الأونروا، في سلسلة منشورات عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "يجب رفع الحصار عن غزة"، التي تمنع إسرائيل وصول المساعدات إليها.



ولفتت إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، وأعلنت أن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر من أجل غزة، وأن هناك ما يكفي من الغذاء لسكان غزة بأكملها.



ومنذ الثاني من آذار الماضي، تُغلق إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، معابر قطاع غزة في وجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.



ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشنّ دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.