الصحة العالمية: دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة

وأكد غيبريسوس ضرورة إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في القطاع، مشيرًا إلى أن المرافق الطبية هناك بحاجة ماسة للدعم بعد الدمار الواسع الذي لحق بها.
-
أخبار متعلقة
-
غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"
-
اشتباكات عنيفة شرق جباليا بين عناصر الأمن ومتعاونين مع الاحتلال
-
جيش الاحتلال يقتحم نابلس وطوباس بالضفة الغربية
-
قادة الفصائل الفلسطينية يستقبلون الأسرى المبعدين إلى مصر
-
أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بتوافقات تدعم حل القضية الفلسطينية
-
الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ
-
ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين
-
قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس