الصحة العالمية: دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة

08:35 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749802 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إن 8 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية دخلت إلى قطاع غزة. اضافة اعلان





وأكد غيبريسوس ضرورة إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في القطاع، مشيرًا إلى أن المرافق الطبية هناك بحاجة ماسة للدعم بعد الدمار الواسع الذي لحق بها.