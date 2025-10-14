الثلاثاء 2025-10-14 10:42 ص
 

الصحة العالمية: دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة

شعار منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 08:35 ص
الوكيل الإخباري-    قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس،  إن 8 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية دخلت إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكد غيبريسوس ضرورة إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في القطاع، مشيرًا إلى أن المرافق الطبية هناك بحاجة ماسة للدعم بعد الدمار الواسع الذي لحق بها.
 
 
gnews

