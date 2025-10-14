فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:
في الأغوار الشمالية:
سيجري فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من منطقة المشارع، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.
في معان:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن منطقة الجفر والمواقع التابعة لها، وتشمل آبار مياه الجفر، مركز أمن الجفر وسرية البادية، دفاع مدني الجفر، محطة محروقات الجفر، ومركز صحي الجفر، بهدف تركيب محطة جديدة.
في الطفيلة:
سيجري فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً عن جزء من منطقة التين، المنصورة، مرج بن عامر، عيمة، ضباعة، وارحاب، لإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
الأميرة رجوة تطلع على أعمال فنية بمستشفى جامعة "سبرينغ فيلد" للصحة النفسية في لندن
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الأميرة عالية تتوج أبطال الدوري الأردني لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2025
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
جلالة الملك: الشرق الأوسط "محكوم عليه بالهلاك" ما لم تُقام دولة فلسطينية
-
فصل التيار الكهربائي ببلدة المشارع في الأغوار الشمالية غدا
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل الخضري