فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً اليوم الثلاثاء الموافق 14-10-2025، لإجراء أعمال صيانة وتركيب محطات جديدة ضمن خططها لتحسين كفاءة الشبكات واستمرارية التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:

في الأغوار الشمالية:
سيجري فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من منطقة المشارع، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.

في معان:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن منطقة الجفر والمواقع التابعة لها، وتشمل آبار مياه الجفر، مركز أمن الجفر وسرية البادية، دفاع مدني الجفر، محطة محروقات الجفر، ومركز صحي الجفر، بهدف تركيب محطة جديدة.

في الطفيلة:
سيجري فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً عن جزء من منطقة التين، المنصورة، مرج بن عامر، عيمة، ضباعة، وارحاب، لإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.

