الاناضول: اسرائيل تُفرج عن 13 اسيراً اردنياً ضمن صفقة التبادل

الوكيل الإخباري- أفرجت إسرائيل عن 13 أسيرا أردنياً امس الاثنين، في إطار صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك من أصل 1968 أسيرا شملتهم الصفقة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس صورة لـ13 أسيرا أردنيا قال إنهم عبروا "عن شكرهم لغزة وللمقاومة الفلسطينية".



وأضاف في منشور عبر منصة تلغرام: "الأسرى الأردنيون يعبرون عن امتنانهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات طوفان الأحرار، مؤكدين أن غزة كانت وما زالت بوابة الحرية وكرامة الأمة".