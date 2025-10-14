الاناضول: اسرائيل تُفرج عن 13 اسيراً اردنياً ضمن صفقة التبادل

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس صورة لـ13 أسيرا أردنيا قال إنهم عبروا "عن شكرهم لغزة وللمقاومة الفلسطينية".
وأضاف في منشور عبر منصة تلغرام: "الأسرى الأردنيون يعبرون عن امتنانهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات طوفان الأحرار، مؤكدين أن غزة كانت وما زالت بوابة الحرية وكرامة الأمة".
وأوضح المكتب أن الأسرى الأردنيين المفرج عنهم هم: مرعي أبو سعيدة (محكوم بـ11 مؤبدا)، منير مرعي (5 مؤبدات)، هشام الكعبي (4 مؤبدات)، عمار حويطات (مؤبد)، هاني الخمايسة (مؤبد)، زيد يونس (مؤبد).
إضافة إلى سامر أبو دياك (مؤبد)، فرج عدوان (السجن 28 عاما)، محمد الرمحي (السجن 23 عاما)، وليد منصور (السجن 21 عاما)، علي نزال (السجن 20 عاما)، ثائر اللوزي (السجن 19 عاما)، نبيل حرب (السجن 18 عاما).
ولم يذكر المكتب مزيد من التفاصيل حول المكان الذي نقلتهم إليه السلطات الإسرائيلية.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
الأميرة رجوة تطلع على أعمال فنية بمستشفى جامعة "سبرينغ فيلد" للصحة النفسية في لندن
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الأميرة عالية تتوج أبطال الدوري الأردني لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2025
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
جلالة الملك: الشرق الأوسط "محكوم عليه بالهلاك" ما لم تُقام دولة فلسطينية