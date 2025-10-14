غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

وأسفرت هذه الاشتباكات، التي تأتي بعد إعادة انتشار عناصر حماس في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، عن مقتل 32 من أفراد تلك المجموعات و6 من عناصر الحركة، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي هذه التطورات بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن حماس حصلت على "ضوء أخضر" لممارسة مهام شرطية مؤقتة.
