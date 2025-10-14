الثلاثاء 2025-10-14 10:41 ص
 

غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

غزة
 
الثلاثاء، 14-10-2025 09:58 ص

الوكيل الإخباري- اندلعت اشتباكات عنيفة شرق مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، في إطار حملة مداهمات تشنها حركة حماس ضد مجموعات وصفتها بـ"المطلوبة والخارجة عن القانون"، وبـ"المتعاونين مع الاحتلال".

وأسفرت هذه الاشتباكات، التي تأتي بعد إعادة انتشار عناصر حماس في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، عن مقتل 32 من أفراد تلك المجموعات و6 من عناصر الحركة، بحسب وكالة "رويترز".

وتأتي هذه التطورات بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن حماس حصلت على "ضوء أخضر" لممارسة مهام شرطية مؤقتة.

 
 
