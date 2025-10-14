الثلاثاء 2025-10-14 10:43 ص
 

أغنى من الملكة الراحلة.. الكشف عن ثروة تشارلز الثالث

الملك تشارلز
 
الوكيل الإخباري-   شهدت ثروة الملك تشارلز الثالث ارتفاعًا كبيرًا خلال عام، وفقًا لقائمة أثرياء صنداي تايمز، حيث ارتفعت من 40 مليون دولار إلى نحو 854 مليون دولار، متجاوزة بذلك ثروة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي قُدرت عام 2022 بنحو 493 مليون دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى محفظة الاستثمارات التي ورثها عن والدته، بالإضافة إلى إعفائه من ضريبة الميراث، التي تصل عادة إلى 40% على الأصول الكبيرة.


من أبرز مصادر دخل الملك، دوقية لانكستر، والتي تشمل أكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي والعقارات في مناطق متعددة، وتُقدّر قيمتها بـ654 مليون جنيه إسترليني، وتُدر أرباحًا سنوية تبلغ نحو 20 مليون جنيه.


في المقابل، تُقدّر ثروة الأمير ويليام بنحو 100 مليون جنيه من دوقية كورنوال، بينما تبلغ ثروة الأمير هاري نحو 45 مليون جنيه من إرثه الملكي وصفقاته الإعلامية.


كما كشفت مؤسسة التاج عن ارتفاع "المنحة السيادية" للعائلة المالكة من 86 إلى 170 مليون دولار خلال العامين المقبلين، بفضل الأرباح القياسية من مشاريع مزارع الرياح البحرية التي بلغت 1.15 مليار جنيه إسترليني.

 

ارم نيوز 

 
 
