أغنى من الملكة الراحلة.. الكشف عن ثروة تشارلز الثالث

ويُعزى هذا الارتفاع إلى محفظة الاستثمارات التي ورثها عن والدته، بالإضافة إلى إعفائه من ضريبة الميراث، التي تصل عادة إلى 40% على الأصول الكبيرة.
من أبرز مصادر دخل الملك، دوقية لانكستر، والتي تشمل أكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي والعقارات في مناطق متعددة، وتُقدّر قيمتها بـ654 مليون جنيه إسترليني، وتُدر أرباحًا سنوية تبلغ نحو 20 مليون جنيه.
في المقابل، تُقدّر ثروة الأمير ويليام بنحو 100 مليون جنيه من دوقية كورنوال، بينما تبلغ ثروة الأمير هاري نحو 45 مليون جنيه من إرثه الملكي وصفقاته الإعلامية.
كما كشفت مؤسسة التاج عن ارتفاع "المنحة السيادية" للعائلة المالكة من 86 إلى 170 مليون دولار خلال العامين المقبلين، بفضل الأرباح القياسية من مشاريع مزارع الرياح البحرية التي بلغت 1.15 مليار جنيه إسترليني.
