الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بحماية المدنيين ومحاسبة المستوطنين المتطرفين

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تداعيات الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 40 يوما في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين ونزوح قرابة 40 ألف فلسطيني عن منازلهم، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.

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ودعا الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في بيان رسمي، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أثناء تعاملها مع المخاوف الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال ضمان حماية المدنيين في العمليات العسكرية، والسماح للنازحين بالعودة الآمنة إلى منازلهم.