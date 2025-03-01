الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بحماية المدنيين ومحاسبة المستوطنين المتطرفين

ودعا الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في بيان رسمي، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أثناء تعاملها مع المخاوف الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال ضمان حماية المدنيين في العمليات العسكرية، والسماح للنازحين بالعودة الآمنة إلى منازلهم.
وفي الوقت نفسه، أشار العنوني إلى استمرار عنف المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكداً أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومحاسبة المعتدين.
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