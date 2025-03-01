 
السبت 2025-03-01 08:13 م
 

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بحماية المدنيين ومحاسبة المستوطنين المتطرفين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
السبت، 01-03-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري-   أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تداعيات الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 40 يوما في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين ونزوح قرابة 40 ألف فلسطيني عن منازلهم، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.

اضافة اعلان


ودعا الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في بيان رسمي، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أثناء تعاملها مع المخاوف الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال ضمان حماية المدنيين في العمليات العسكرية، والسماح للنازحين بالعودة الآمنة إلى منازلهم.


وفي الوقت نفسه، أشار العنوني إلى استمرار عنف المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكداً أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومحاسبة المعتدين.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة: مبادرات ومساعدات لآلاف الأردنيين في شهر رمضان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

جيش الاحتلال

فلسطين الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بحماية المدنيين ومحاسبة المستوطنين المتطرفين

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن: حركة شراء اعتيادية في أول أيام رمضان

القدس

فلسطين قيود إسرائيلية مشددة في مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال رمضان

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

محافظة البلقاء - أرشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق



 




الأكثر مشاهدة