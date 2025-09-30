الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (855) فلسًا/لتر بدلاً من (850) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1080) فلسًا/لتر بدلاً من (1075) فلسًا/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (685) فلسًا/لتر بدلاً من (675) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر أيلول الحالي بلغ حوالي (68) دولار/برميل مقارنة مع معدل سعره في آب الماضي والذي بلغ حوالي (68.2) دولار/برميل.
