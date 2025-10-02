نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/JzmJK2FGTX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 2, 2025
-
أخبار متعلقة
-
آيباد فُقد داخل سيارة أجرة في عمّان – مناشدة للمساعدة
-
شكوى من مواطن في مجمع جرش حول تكرار إلقاء النفايات في المكان
-
مواطن يعرض تصميم شادر قلابات معتمد ومرخص من إدارة السير
-
إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة
-
شكوى بخصوص ارتفاع أسعار الضمان لسائقي التاكسي
-
هل يدفع الطلبة ثمن تنقلات المعلمين؟
-
توضيح حول البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة
-
المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يوضح آلية تجديد التأمين الصحي