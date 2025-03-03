الاعلام العبري: إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس إطلاق سراح الأسرى

وتابعت ان إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس إطلاق سراح الأسرى.
وبينت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر ان استئناف إسرائيل القتال بغزة سيستغرق بعض الوقت بسبب تغيير رئيس الأركان.
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