الاعلام العبري: إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس إطلاق سراح الأسرى

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن الأسرى قبل العودة للقتال.

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وأضافت ان القناة الـ12 الإسرائيلية ان إسرائيل ترغب في التوصل إلى تفاهمات لكنها وضعت المهلة لدفع العملية إلى الأمام.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي "نحن حاليا في طريق مسدود بشأن مفاوضات الصفقة".



وتابعت ان إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس إطلاق سراح الأسرى.