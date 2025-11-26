الأربعاء 2025-11-26 03:18 م
 

حريق يلتهم مبنى سكنيا في هونغ كونغ (فيديو)

حريق يلتهم مبنى سكنيا في هونغ كونغ
 
الأربعاء، 26-11-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق اليوم الأربعاء في مجمع وانغ فوك السكني بمنطقة تاي بو شمال هونغ كونغ، ما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف بينما عملت فرق الطوارئ على إخماده.

وذكرت إذاعة RTHK أن عدّة أشخاص ما زالوا محاصرين داخل المبنى، فيما أُصيب رجل بحروق خطيرة.


وتلقت إدارة الإطفاء البلاغ عند 2:51 ظهرًا، ورفعت مستوى الإنذار إلى الدرجة الرابعة الساعة 3:34.


يُذكر أن المجمع يضم ثمانية مبانٍ تضم نحو 2000 وحدة سكنية، كما أن عدداً من الأبراج المحيطة مغطاة بسقالات من الخيزران.

 

 

 

 

ارم نيوز  

 

 
 
