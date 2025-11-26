حريق يلتهم مبنى سكنيا في هونغ كونغ (فيديو)

وذكرت إذاعة RTHK أن عدّة أشخاص ما زالوا محاصرين داخل المبنى، فيما أُصيب رجل بحروق خطيرة.
وتلقت إدارة الإطفاء البلاغ عند 2:51 ظهرًا، ورفعت مستوى الإنذار إلى الدرجة الرابعة الساعة 3:34.
يُذكر أن المجمع يضم ثمانية مبانٍ تضم نحو 2000 وحدة سكنية، كما أن عدداً من الأبراج المحيطة مغطاة بسقالات من الخيزران.
