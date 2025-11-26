حريق يلتهم مبنى سكنيا في هونغ كونغ (فيديو)

الوكيل الإخباري- اندلع حريق اليوم الأربعاء في مجمع وانغ فوك السكني بمنطقة تاي بو شمال هونغ كونغ، ما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف بينما عملت فرق الطوارئ على إخماده.

وذكرت إذاعة RTHK أن عدّة أشخاص ما زالوا محاصرين داخل المبنى، فيما أُصيب رجل بحروق خطيرة.



وتلقت إدارة الإطفاء البلاغ عند 2:51 ظهرًا، ورفعت مستوى الإنذار إلى الدرجة الرابعة الساعة 3:34.



يُذكر أن المجمع يضم ثمانية مبانٍ تضم نحو 2000 وحدة سكنية، كما أن عدداً من الأبراج المحيطة مغطاة بسقالات من الخيزران.

Many people are feared trapped inside a multistory building engulfed by explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China. pic.twitter.com/8y4ZoGGPPL November 26, 2025

ارم نيوز