انفجار بالونات الهيدروجين يحوّل زفافاً في الهند إلى كابوس - فيديو

مشهد من زفاف هندي
 
الأربعاء، 26-11-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   تحوّل حفل زفاف في نيودلهي إلى لحظات رعب بعدما انفجرت بالونات مملوءة بالهيدروجين فوق العروسين، مما تسبب بإصابتهما بحروق. وأظهر مقطع فيديو دخول العروسين وسط بالونات طائرة قبل أن يطلق أحد الضيوف مسدس ألوان نحو السقف، فتسببت شرارته في اشتعال البالونات فورًا.

الانفجار أدى لاندلاع نار لحظية فوق رأسَي العروسين، فأصيبت العروس بحروق في الوجه والظهر، بينما تعرّض العريس لحروق في الأصابع والظهر واحتراق أجزاء من شعرهما قبل إخماد اللهب.


وصرّح الزوجان بأنهما لم يكونا على علم بأن البالونات مملوءة بالهيدروجين. وأثار الحادث جدلاً واسعًا في الهند حول مخاطر استخدام بالونات الهيدروجين مقابل بدائل آمنة مثل الهيليوم.

 

 

 

