انفجار بالونات الهيدروجين يحوّل زفافاً في الهند إلى كابوس - فيديو

الانفجار أدى لاندلاع نار لحظية فوق رأسَي العروسين، فأصيبت العروس بحروق في الوجه والظهر، بينما تعرّض العريس لحروق في الأصابع والظهر واحتراق أجزاء من شعرهما قبل إخماد اللهب.
وصرّح الزوجان بأنهما لم يكونا على علم بأن البالونات مملوءة بالهيدروجين. وأثار الحادث جدلاً واسعًا في الهند حول مخاطر استخدام بالونات الهيدروجين مقابل بدائل آمنة مثل الهيليوم.
