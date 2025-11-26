الأربعاء 2025-11-26 03:18 م
 

فيديو مؤلم.. لحظة وفاة طفلة هندية إثر نوبة قلبية أمام أعين زملائها بالمدرسة

فا
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-11-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-   توفيت الطفلة الهندية جارجي رانبارا (8 سنوات)، طالبة الصف الثالث في مدرسة "زيبر للأطفال" بمدينة أحمد آباد، بعد إصابتها بأزمة قلبية مشتبه بها وسقوطها بشكل مفاجئ في بهو المدرسة.

اضافة اعلان


وأظهرت كاميرات المراقبة الطفلة وهي تجلس على الأرض بعد شعورها بتوعك قبل أن تفقد وعيها، فيما حاول المعلمون إنعاشها بوساطة الإنعاش القلبي الرئوي، ثم نُقلت على الفور إلى مستشفى زيدوس، حيث أُعلن عن وفاتها فور وصولها.


وأثار الحادث، الذي انتشر على مواقع التواصل، حالة من الحزن والجدل بين الأهالي، مع مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة الطبية داخل المدارس.


وأكدت إدارة المدرسة تعاونها مع السلطات للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب مراجعة بروتوكولات الإسعاف الطارئ في جميع مرافقها.


وأشارت تقارير طبية إلى أن مثل هذه الحالات النادرة تستوجب مراقبة الأعراض القلبية لدى الأطفال، مثل الدوار أو ضيق التنفس، كونها قد تكون مؤشرًا على مشكلات قلبية كامنة.

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اى

المرأة والجمال وصفة طبيعية لتجديد البشرة بعد سن الأربعين

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة



 
 





الأكثر مشاهدة