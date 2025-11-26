فيديو مؤلم.. لحظة وفاة طفلة هندية إثر نوبة قلبية أمام أعين زملائها بالمدرسة

الوكيل الإخباري- توفيت الطفلة الهندية جارجي رانبارا (8 سنوات)، طالبة الصف الثالث في مدرسة "زيبر للأطفال" بمدينة أحمد آباد، بعد إصابتها بأزمة قلبية مشتبه بها وسقوطها بشكل مفاجئ في بهو المدرسة.

وأظهرت كاميرات المراقبة الطفلة وهي تجلس على الأرض بعد شعورها بتوعك قبل أن تفقد وعيها، فيما حاول المعلمون إنعاشها بوساطة الإنعاش القلبي الرئوي، ثم نُقلت على الفور إلى مستشفى زيدوس، حيث أُعلن عن وفاتها فور وصولها.



وأثار الحادث، الذي انتشر على مواقع التواصل، حالة من الحزن والجدل بين الأهالي، مع مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة الطبية داخل المدارس.



وأكدت إدارة المدرسة تعاونها مع السلطات للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب مراجعة بروتوكولات الإسعاف الطارئ في جميع مرافقها.



وأشارت تقارير طبية إلى أن مثل هذه الحالات النادرة تستوجب مراقبة الأعراض القلبية لدى الأطفال، مثل الدوار أو ضيق التنفس، كونها قد تكون مؤشرًا على مشكلات قلبية كامنة.

