“الصحة العالمية” توزع الوقود والمعدات الطبية والأدوية لعلاج عشرات الآلاف في غزة

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس غبرييسوس، اليوم السبت، على منصة (إكس): “منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كثفت المنظمة استجابتها الصحية”، موضحا أن هذه الموارد كافية لتزويد 50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية، ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية.
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