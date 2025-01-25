“الصحة العالمية” توزع الوقود والمعدات الطبية والأدوية لعلاج عشرات الآلاف في غزة

الوكيل الإخباري- كثفت منظمة الصحة العالمية جهودها الإغاثية لمساعدة قطاع غزة عبر توزيع وقود ومعدات طبية وأدوية لعلاج عشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صحية بائسة منذ 15 شهرا.

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