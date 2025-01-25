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“الصحة العالمية” توزع الوقود والمعدات الطبية والأدوية لعلاج عشرات الآلاف في غزة

غزة
غزة
السبت، 25-01-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-    كثفت منظمة الصحة العالمية جهودها الإغاثية لمساعدة قطاع غزة عبر توزيع وقود ومعدات طبية وأدوية لعلاج عشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صحية بائسة منذ 15 شهرا.

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وقال مدير عام المنظمة، تيدروس غبرييسوس، اليوم السبت، على منصة (إكس): “منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كثفت المنظمة استجابتها الصحية”، موضحا أن هذه الموارد كافية لتزويد 50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية، ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية.

 
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