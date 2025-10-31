وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان

12:21 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن المدعية العسكرية العامة لن تعود إلى منصبها بعد ثبوت تورطها في تسريب مقطع فيديو من معتقل سديه تيمان.





وأوضح كاتس أن السلطات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من شارك في ما وصفه بـ"التشهير الدموي بالجنود" في القضية، مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال مستمرة.