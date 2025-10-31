الجمعة 2025-10-31 01:42 م
 

وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان

الجمعة، 31-10-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن المدعية العسكرية العامة لن تعود إلى منصبها بعد ثبوت تورطها في تسريب مقطع فيديو من معتقل سديه تيمان.اضافة اعلان


وأوضح كاتس أن السلطات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من شارك في ما وصفه بـ"التشهير الدموي بالجنود" في القضية، مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال مستمرة.
 
 
