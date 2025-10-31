استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مواطن وشقيقه في حي الشجاعية مما اسفر عن استشهاده وإصابة شقيقه بجراح.
