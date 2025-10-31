استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة

12:17 م

الوكيل الإخباري- استشهد شاب فلسطيني وأصيب شقيقه صباح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال شرق حي الشجاعية شرقي غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مواطن وشقيقه في حي الشجاعية مما اسفر عن استشهاده وإصابة شقيقه بجراح.

