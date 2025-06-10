الثلاثاء 2025-06-10 08:19 م
 

الصحة العالمية: مستشفى الأمل بغزة خارج الخدمة

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن "مستشفى الأمل" جنوب قطاع غزة أصبح خارجا عن الخدمة. وقال غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، إن "مستشفى الأمل في خان يونس خا
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن "مستشفى الأمل" جنوب قطاع غزة أصبح خارجا عن الخدمة.

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وقال غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، إن "مستشفى الأمل في خان يونس خارج الخدمة، حاليا بسبب تزايد الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في محيطه".


وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى المستشفى، مما أدى إلى المزيد من الوفيات التي كان من الممكن تفاديها.


وأوضح المسؤول الأممي، بأن المستشفى لم يعد قادرًا على استقبال مرضى جدد، رغم وجود العديد ممن هم بحاجة إلى رعاية طبية.


ولفت إلى أنه مع إغلاق "مستشفى الأمل" أصبح "مستشفى ناصر" الآن الوحيد في خان يونس جنوب غزة الذي يضم وحدة للعناية المركزة.


وأضاف غيبريسوس: "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المرافق الصحية، وإتاحة الوصول دون عوائق للأدوية الأساسية والإمدادات الطبية".


وتقاوم الخدمات الصحية بقطاع غزة انهيارا تاما جراء الهجمات الممنهجة التي يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والمؤسسات الطبية في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بالقطاع منذ أكثر من عام ونصف.

 
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