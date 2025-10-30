"خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية وشؤون المغتربين في مجلس الأعيان، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة العين هاني الملقي، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والمستجدات في السودان.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الرؤية الواضحة والثابتة، التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، التي شدد فيها على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة إعمار غزة ودعم الشعب الفلسطيني، من خلال التمويل والمساعدات الإنسانية والعلاج، انطلاقا من الواجب الإنساني والقومي الذي يحمله الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين، ومواصلة العمل الدؤوب لرفع المعاناة عنهم وتثبيت صمودهم.



وبين الملقي، أن خطاب جلالة الملك يجسد بعمق الموقف الأردني الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن الأردن، بقيادة جلالته، ما يزال في مقدمة الدول التي تبذل كل جهد سياسي وإنساني للتخفيف من آثار العدوان، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار غزة وضمان استمرار تدفق المساعدات.



وشدد على أن ما طرحه جلالة الملك في خطاب العرش يعكس التزام الأردن الأخلاقي والإنساني تجاه أشقائه الفلسطينيين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل محور الاهتمام المركزي في السياسة الخارجية الأردنية، وأن مواقف جلالته تعبر عن صوت الضمير العربي الحر، الرافض للظلم والعدوان، والداعي إلى السلام العادل والدائم.



كما ناقشت اللجنة الأوضاع المتدهورة في السودان، وما تشهده من أعمال وانتهاكات خطيرة، التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، مؤكدة ضرورة توحيد الموقف العربي والدولي لوقف تلك الانتهاكات، ودعم الجهود الرامية إلى حل سياسي شامل يحافظ على وحدة السودان واستقراره ويعيد الأمن لشعبه.