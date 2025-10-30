الخميس 2025-10-30 07:23 م
 

"خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة

ل
جانب من الاجتماع
 
الخميس، 30-10-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية وشؤون المغتربين في مجلس الأعيان، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة العين هاني الملقي، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والمستجدات في السودان.

اضافة اعلان


وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الرؤية الواضحة والثابتة، التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، التي شدد فيها على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة إعمار غزة ودعم الشعب الفلسطيني، من خلال التمويل والمساعدات الإنسانية والعلاج، انطلاقا من الواجب الإنساني والقومي الذي يحمله الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين، ومواصلة العمل الدؤوب لرفع المعاناة عنهم وتثبيت صمودهم.


وبين الملقي، أن خطاب جلالة الملك يجسد بعمق الموقف الأردني الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن الأردن، بقيادة جلالته، ما يزال في مقدمة الدول التي تبذل كل جهد سياسي وإنساني للتخفيف من آثار العدوان، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار غزة وضمان استمرار تدفق المساعدات.


وشدد على أن ما طرحه جلالة الملك في خطاب العرش يعكس التزام الأردن الأخلاقي والإنساني تجاه أشقائه الفلسطينيين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل محور الاهتمام المركزي في السياسة الخارجية الأردنية، وأن مواقف جلالته تعبر عن صوت الضمير العربي الحر، الرافض للظلم والعدوان، والداعي إلى السلام العادل والدائم.


كما ناقشت اللجنة الأوضاع المتدهورة في السودان، وما تشهده من أعمال وانتهاكات خطيرة، التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، مؤكدة ضرورة توحيد الموقف العربي والدولي لوقف تلك الانتهاكات، ودعم الجهود الرامية إلى حل سياسي شامل يحافظ على وحدة السودان واستقراره ويعيد الأمن لشعبه.


وأشارت اللجنة إلى أن تكاتف مواقف الدول العربية يعزز من وحدة الصف العربي، ويشكل ركيزة أساسية في دعم القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها دول المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فيديو .. حادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

خاص بالوكيل فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

ا

فلسطين القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

ل

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

ك

عربي ودولي الإمارات تُجري عملية إخلاء طبي جديدة لـ57 مريضًا من غزة

ل

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش

ا

أسواق ومال المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة

أخبار محلية اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة



 
 





الأكثر مشاهدة