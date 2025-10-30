المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي القرار في اجتماع في مدينة فلورنسا الإيطالية، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء.
وأبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة في يوليو وسبتمبر من 2025 دون تغيير بعد سلسلة من عمليات الخفض.
ويوم أمس الأربعاء خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% ليصبح 4%، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول لمح إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من مجلس الذهب العالمي حول ارتفاع الطلب على الذهب
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط عالميا تحافظ على معظم مكاسبها
-
خبير: سعر البيتكوين قد يصل إلى 130 ألف دولار مع نهاية العام
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز
-
البنك الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
-
تراجع كبير في مخزونات النفط في أمريكا
-
الذهب عالميا ينتعش مدعوما بصفقات شراء قبيل قرار الفائدة المرتقب