المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

الوكيل الإخباري- أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير، مع تحديد سعر الفائدة على الودائع عند 2%.



واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي القرار في اجتماع في مدينة فلورنسا الإيطالية، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء.

وأبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة في يوليو وسبتمبر من 2025 دون تغيير بعد سلسلة من عمليات الخفض.



ويوم أمس الأربعاء خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% ليصبح 4%، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول لمح إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام.