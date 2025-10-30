الخميس 2025-10-30 07:22 م
 

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

ا
أرشيفية
 
الخميس، 30-10-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري- أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير، مع تحديد سعر الفائدة على الودائع عند 2%.

واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي القرار في اجتماع في مدينة فلورنسا الإيطالية، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء.

اضافة اعلان


وأبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة في يوليو وسبتمبر من 2025 دون تغيير بعد سلسلة من عمليات الخفض.


ويوم أمس الأربعاء خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% ليصبح 4%، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول لمح إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فيديو .. حادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

خاص بالوكيل فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

ا

فلسطين القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

ل

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

ك

عربي ودولي الإمارات تُجري عملية إخلاء طبي جديدة لـ57 مريضًا من غزة

ل

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش

ا

أسواق ومال المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة

أخبار محلية اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة



 
 



الأكثر مشاهدة