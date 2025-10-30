الإمارات تُجري عملية إخلاء طبي جديدة لـ57 مريضًا من غزة

06:38 م

الوكيل الإخباري- واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الطبية والإغاثية، حيث نفذت عملية إخلاء طبي عاجلة جديدة لـ57 مريضًا من القطاع برفقة ذويهم، ليصل عدد من تم نقلهم للعلاج إلى 2,961 مريضًا ومرافقًا منذ انطلاق مبادرة “الفارس الشهم 3” في أكتوبر 2023. اضافة اعلان





الإخلاء الذي نُفذ عبر مطار رامون في إسرائيل ومعبر كرم أبو سالم، يُعد الدفعة التاسعة والعشرين من سلسلة عمليات الإخلاء الطبي العاجلة التي تنفذها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، الهادفة إلى علاج 1,000 من الجرحى الفلسطينيين و1,000 من مرضى السرطان في مستشفيات الإمارات.



وقال سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إن الجهود الإنسانية الإماراتية في غزة مستمرة بوتيرة متصاعدة، موضحًا أن الفرق الطبية تواصل عملها في المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش، وفي المستشفى الميداني في جنوب القطاع، لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية لمئات المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن.



وتؤكد مبادرة “الفارس الشهم 3” استمرار الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني في أصعب الظروف، وتجسّد روح التضامن الإنساني التي تضع حماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم في مقدمة أولوياتها، ضمن نهج ثابت رسخه قادة الإمارات منذ تأسيسها.