"البوتاس العربية" تحقق 127 مليون دينار أرباحاً موحدة حتى الربع الثالث

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، حيث حققت إيرادات موحدة بلغت نحو (535) مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث، بنمو نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى هذا الأداء إلى خطط رفع كفاءة الإنتاج وما رافقها من خطط تسويقية فعّالة أسهمت في تعزيز المبيعات وترسيخ حضور الشركة في أسواق ذات مردود مرتفع. اضافة اعلان





كما سجّلت الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ (127) مليون دينار، وذلك بعد احتساب الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة، فيما نمت أرباح الربع الثالث لوحده بنسبة 17%.



وأكّد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن النتائج المتحققة تعكس متانة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وقدرتها على تعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مساهمة المجموعة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الأجنبية تجاوزت (1) مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 3% عن ذات الفترة من العام الماضي.



وشدد المهندس أبو هديب على أن "البوتاس العربية" ماضية في تنفيذ خططها طويلة الأجل، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركة ومواصلة الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة وتدعيم موقعها كإحدى الركائز الداعمة لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، موضحاً أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة ارتفعت إلى نحو (48) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 16% عن ذات الفترة من العام الماضي.



وأوضح المهندس أبو هديب أن إجمالي مساهمات الشركة في برامج المسؤولية المجتمعية تجاوز خلال السنوات الخمس الماضية حوالي (66) مليون دينار، كما رصدت الشركة خلال العام الجاري نحو (30) مليون دينار يتم إنفاقها على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة ضمن مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية يسهم في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين، ويضاف إلى ما تدعمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها.



وأشار المهندس أبو هديب إلى أن "البوتاس العربية" ستستمر في تأدية دورها المحوري للمساهمة في تطوير قطاع التعدين والأسمدة في الأردن، وذلك بالعمل والتعاون المشترك مع الجهات المعنية لتطبيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت على أهمية القطاع ودوره التنموي للعقد القادم.



كما أعرب عن تقديره لمساعي الحكومة في تحسين ودعم البيئة الاستثمارية، مما ساعد "البوتاس العربية" على إنجاز خططها المستقبلية وبلوغ غاياتها الأساسية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور إن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري تؤكد قدرتها على الحفاظ على أداء تشغيلي مستقر رغم التحديات المستمرة التي تواجه صناعة الأسمدة عالمياً، مشيراً إلى أن هذا الأداء جاء ثمرة منظومة إنتاجية متكاملة تعتمد على الكفاءة والانضباط في التخطيط والتنفيذ، وبيئة عمل قائمة على التطوير والابتكار المستمر.



وأوضح الدكتور النسور أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (2.15) مليون طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما وصلت كميات المبيعات إلى نحو (2.19) مليون طن مرتفعة بنسبة (2%) عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل ومرونة سلاسل الإمداد واستقرار عمليات المصانع في مواقع الإنتاج كافة.



وأضاف الدكتور النسور أن الشركة تواصل العمل على رفع كفاءتها التشغيلية من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتوسيع مشاريعها في الصناعات المشتقة والتكاملية، مؤكداً أن خططها الاستثمارية البالغة قيمتها نحو (3) مليارات دولار أميركي حتى عام 2034 تمضي وفق الجدول الزمني المحدد، وتشمل مشاريع استراتيجية لزيادة كميات الإنتاج وتحسين استهلاك الطاقة والمياه والتوسع في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة وإيجاد الفرص التكاملية في صناعات الأسمدة والكيماويات المشتقة.



وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية تركّز خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ موقعها في الأسواق ذات العائد المرتفع، وتطوير منتجات متخصصة تتوافق مع الاتجاهات العالمية في المجالات البيئية والاستدامة والممارسات المرتبطة بخفض البصمة الكربونية، مع الاستمرار في دعم الكفاءات الوطنية التي تشكل الركيزة الأساسية لنجاح الشركة واستدامة إنجازاتها، مؤكداً أن الكادر الأردني المؤهل في الشركة هو محور التطوير وأحد أبرز عوامل تميزها في السوق العالمية.



وختم الدكتور النسور بالتأكيد على أن "البوتاس العربية" ستواصل نهجها القائم على التطوير والاستدامة لتحقيق قيمة مضافة لمستثمريها ولمساهميها وللاقتصاد الوطني.