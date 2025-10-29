وزارة الأشغال: 80 كم/س السرعة القصوى لطريق الحرانة–العمري مدفوع الرسوم

وأوضح أن البدء بتفعيل النظام الجديد على الطريق سيكون في الأيام العشرة الأولى من شهر تشرين الثاني المقبل.
وبيّن المحارمة أن تعرفة المرور على الطريق البديل حُدّدت بفئتين؛ الأولى لمركبات الشحن التي تزيد على أربعة محاور، إذ تتراوح التعرفة لها بين دينارين و25 قرشا إلى 3 دنانير.
وأشار إلى أن الفئة الثانية ستكون لبقية المركبات، إذ تتراوح تعرفة المرور بين 70 قرشا إلى 85 قرشا تُدفع لمرة واحدة لاستخدام الطريق.
وكشف أن تعرفة المرور تُدفع عند العبور من البوابات للمركبات التي تتجه من قصر الحرانة إلى حدود العمري وبالعكس، أما الطريق من عمّان إلى قصر الحرانة وبالعكس "غير خاضعة لتعرفة المرور".
وبيّن أن الطريق المجاني المقابل له سيكون طريق العمري–الأزرق–الزرقاء، الذي يربط العاصمة عمّان ببقية المحافظات، والذي خضع هو الآخر قبل سنوات قليلة لمشروع إعادة تأهيل شامل، وأصبح بعده بأربعة مسارب، مفصولاً بجزيرة وسطية ومضاءً بالكامل.
ويوفر الطريق المدفوع الجديد اختصارا في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومترا بين حدود العمري والعاصمة عمّان مقارنة بالطريق المجاني، ما يعني توفيرا ملموسا في استهلاك الوقود، حيث تشير التقديرات إلى أن الوفر في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة على استخدام الطريق.
