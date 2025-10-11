بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج

وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من خمسة سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، مضيفة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
-
