بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل.





وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من خمسة سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، مضيفة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.