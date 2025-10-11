السبت 2025-10-11 01:31 م
 

بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج

سجن اسرائيلي
 
السبت، 11-10-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل.اضافة اعلان


وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من خمسة سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، مضيفة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
 
