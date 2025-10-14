الثلاثاء 2025-10-14 08:40 ص
 

الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية

الثلاثاء، 14-10-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة (سي.سي.تي.في) الصينية الرسمية، أن الصين بدأت رسميا الثلاثاء تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أميركية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأميركي، لكنها قالت إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم.اضافة اعلان


وذكرت القناة أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.

وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من اليوم أيضا.

وفي أعقاب هذا الإعلان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100% اعتبارا من أول تشرين الثاني وسيفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الهامة ردا على الصين بعد زيادة القيود المفروضة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.

وذكرت القناة أن رسوم الموانئ الخاصة سيبدأ تحصيلها عند أول ميناء دخول للرحلة الواحدة أو لأول خمس رحلات خلال العام، مشيرة إلى أن دورة الفوترة السنوية ستبدأ في 17 نيسان.
 
 
