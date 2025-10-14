الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية

وذكرت القناة أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.
وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من اليوم أيضا.
وفي أعقاب هذا الإعلان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100% اعتبارا من أول تشرين الثاني وسيفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الهامة ردا على الصين بعد زيادة القيود المفروضة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.
وذكرت القناة أن رسوم الموانئ الخاصة سيبدأ تحصيلها عند أول ميناء دخول للرحلة الواحدة أو لأول خمس رحلات خلال العام، مشيرة إلى أن دورة الفوترة السنوية ستبدأ في 17 نيسان.
