بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها

وأكد بيان صادر عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن ضوابط التصدير التي فرضتها بكين تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا يمكنها السعي لإجراء محادثات مع الصين مع توجيه تهديدات في الوقت نفسه، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية اعتبارا من الأول من تشرين الثاني.
