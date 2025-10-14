الثلاثاء 2025-10-14 08:40 ص
 

ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الثلاثاء، 14-10-2025 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.اضافة اعلان


وردّا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنّه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته الاثنين من شرم الشيخ في مصر "أعتقد ذلك، نعم".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أنه سيتوجّه إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأضاف "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية: دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة

بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

عربي ودولي بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

دونالد ترامب وبرابوو سوبيانتو

عربي ودولي فضحهما الميكروفون.. طلب مفاجئ من الرئيس الإندونيسي لترامب خلال قمة شرم الشيخ

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم نابلس وطوباس بالضفة الغربية

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها

سلمان مفلح فلاح القضاة عائدة عبدالرزاق النمر الدباس مروان إبراهيم محمد دعسان هيام عيسى مفضي الفراج مهند عوض سلامة أسعد نصر نسيم يعقوب الصناع إلياس جورج إلياس شحبرات محمد عبدالله ابوعرب عواد بشارة الجم

الوفيات وفيات الثلاثاء 14-10-2025

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد خلاف تجاري بين بكين وواشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة



 
 





الأكثر مشاهدة