ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة

وردّا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنّه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته الاثنين من شرم الشيخ في مصر "أعتقد ذلك، نعم".
وكان الرئيس الأوكراني أعلن أنه سيتوجّه إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".
وأضاف "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.
وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.
-
أخبار متعلقة
-
بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة
-
فضحهما الميكروفون.. طلب مفاجئ من الرئيس الإندونيسي لترامب خلال قمة شرم الشيخ
-
بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها
-
الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية
-
اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم
-
عقدة جائزة نوبل للسلام تلاحق ترامب إلى مصر!
-
بعد وفاة 17 طفلا في الهند.. الصحة العالمية تحذر من أدوية سعال ملوثة
-
البيت الأبيض: وثيقة اتفاق غزة تسعى إلى رؤية شاملة للسلام بالمنطقة