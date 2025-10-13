بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة

ويتم تجهيز السفينة بالتعاون بين عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في الدولة، في خطوة تعكس روح التضامن والعمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية لتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجسر الإنساني الذي أطلقته الإمارات إلى قطاع غزة، في تأكيد مستمر على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندته لتأمين مقومات الحياة الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.
إن عملية "الفارس الشهم 3" هي استمرار لمسيرة ممتدة من المبادرات التي تعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وحرصها على أن تكون دائمًا في طليعة من يمدّون يد العون لمن يحتاجها من الشعوب المتضررة ودعم صمودهم في وجه الأزمات.
-
أخبار متعلقة
-
63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
-
حماس تحض ترامب والوسطاء على ضمان عدم استئناف إسرائيل حربها على غزة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر
-
قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
-
حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر تتجه إلى رام الله
-
نتنياهو: الحرب انتهت
-
وصية مؤثرة كتبها صالح الجعفراوي قبل استشهاده