بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة

الإثنين 2025-10-13 02:51 م
 

الإثنين، 13-10-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   تستعد دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، لإطلاق "سفينة الإمارات الإنسانية"  التي تهدف إلى تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني وتحمل في طياتها رسالة تضامن لأهالي قطاع غزة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات العاجلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، لتكون جسرًا للأمل يحمل الغذاء والدواء والإمدادات الضرورية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويتم تجهيز السفينة بالتعاون بين عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في الدولة، في خطوة تعكس روح التضامن والعمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية لتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال.


وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجسر الإنساني الذي أطلقته الإمارات إلى قطاع غزة، في تأكيد مستمر على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندته لتأمين مقومات الحياة الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.


إن عملية "الفارس الشهم 3" هي استمرار لمسيرة ممتدة من المبادرات التي تعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وحرصها على أن تكون دائمًا في طليعة من يمدّون يد العون لمن يحتاجها من الشعوب المتضررة ودعم صمودهم في وجه الأزمات.

 
 
