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بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلية حظر عمل الأونروا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 09:37 ص
الوكيل الإخباري-  أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قلق بلاده العميق إزاء قانونين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية، يحظران عمل الأونروا.اضافة اعلان


وأكد ستارمر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القانونين يهددان بجعل الجهود الحيوية التي تبذلها الأونروا لمساعدة الفلسطينيين مستحيلة، كما يقوضان الاستجابة الإنسانية الشاملة في غزة ويعيقان توفير الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية في الضفة الغربية.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة أن تضمن إسرائيل، بموجب التزاماتها الدولية، وصول مساعدات كافية للمدنيين في غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفا
 
gnews

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