بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت محمود عباس

11:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746973 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه لو كان رئيسا للوزراء لاعتقل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الحال. اضافة اعلان





وأضاف في مقابلة إعلامية بشأن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية "نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون".