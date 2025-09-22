بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت محمود عباس

وأضاف في مقابلة إعلامية بشأن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية "نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون".
