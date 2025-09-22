الإثنين 2025-09-22 12:00 م
 

بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت محمود عباس

بن غفير
 
الإثنين، 22-09-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه لو كان رئيسا للوزراء لاعتقل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الحال.اضافة اعلان


وأضاف في مقابلة إعلامية بشأن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية "نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون".
 
 
