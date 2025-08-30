السبت 2025-08-30 11:28 ص
 

تحذير أممي من الهجوم الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة
 
السبت، 30-08-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيكون له "تأثير مروّع" على السكان في جميع أنحاء القطاع في حال تصاعده.اضافة اعلان


وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، ضرورة تمكين عمليات الإغاثة المنقذة للحياة بشكل أكبر، وعدم التراجع عنها. علاوة على ذلك، فإن إجبار مئات الآلاف من السكان على النزوح جنوبًا هو وصفة لكارثة أخرى، وقد يرقى إلى مستوى النقل القسري.
 
 
