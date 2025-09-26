ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا بشأن غزة

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للجولف في نيويورك.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة
-
شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة
-
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
-
غوتيريش يدعو لدعم الأونروا
-
شرطة الكيان تكشف مصير من هدد باغتيال نتنياهو