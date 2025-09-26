الجمعة 2025-09-26 07:32 م
 

ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا بشأن غزة

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 26-09-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

اضافة اعلان


وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للجولف في نيويورك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء

ل

أخبار محلية الجنرال فراس الدويري

ت

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون

ل

أخبار محلية مباحثات أردنية روسية موسعة في نيويورك

ل

فلسطين ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا بشأن غزة

ل

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ب

فلسطين نتنياهو: قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل

ل

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو



 
 





الأكثر مشاهدة