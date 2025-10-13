إعلام إسرائيلي: بدء تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم أفراده تابوتيْن يعودان إلى أسيرين قتيلين وهما الأن في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة.
وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم نقل تابوتيْن لأسيرين قتيلين أخرين، مؤكدا أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لاعادة كافة الأسرى القتلى.
وكانت كتائب "القسام" قد أصدرت في وقت سابق بيانا حول تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى، جاء فيه أنه في إطار "صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى"، كتائب "القسام" ستسلم اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 جثامين الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:
1- غاي إيلوز
2- يوسي شرابي
3- بيفين جوشي
4- دانيال بيريز.
وعلى إثر هذا البيان، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 (فقط) اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات"، مضيفا: "يعتبر أي تأخير أو إغفال متعمد بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقا لذلك".
كما طالبت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين بوقف تنفيذ الاتفاق فورا حتى الإفراج الكامل والتام عن جميع القتلى، معتبرة أن "انتهاك حماس للاتفاق يجب أن يقابل برد حازم من الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين".
