تشديد أممي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، عن قلق الأمم المتحدة "إزاء جميع أعمال العنف في غزة والهجمات والغارات المبلغ عنها التي وقعت أمس".

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، أكد دوجاريك أن المنظمة تشعر بالتفاؤل لتأكيد الأطراف مجددا التزامها بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في هذا السياق.