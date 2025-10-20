تشديد أممي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، أكد دوجاريك أن المنظمة تشعر بالتفاؤل لتأكيد الأطراف مجددا التزامها بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في هذا السياق.
وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين "وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية وتقويض العمليات الإنسانية".
